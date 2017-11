Diese Hände... ... retten Leben.

Seit seiner Kindheit wollte Adrian Huwiler (48) Feuerwehrmann werden, dieser Beruf sei sein Bubentraum, sagt er. Doch erst lernte Huwiler Mechaniker, wechselte aber über Umwege den Job – und arbeitet nun seit 27 Jahren bei der Feuerwehr Basel.

«Es ist der absolute Traumjob. Wenn man morgens kommt, weiss man nicht, was der Tag bringt. So bleibt es immer spannend und abwechslungsreich», begeistert sich der Basler.

Für 24 Stunden am Stück muss Huwiler pro Schicht einsatzbereit sein. Dabei sei man aber nicht die ganze Zeit unterwegs. Alle Feuerwehrleute haben ihr eigenes Fachgebiet. Das von Adrian ist die Strassenrettung, für welches er intern auch Weiterbildungen plant.

Wenn die Alarmglocke schrillt, müssen Feuerwehrleute innerhalb von 60 Sekunden bereitstehen. Huwiler ist seit seiner ganzen Zeit bei der Feuerwehr Basel in derselben Dienstgruppe, die Retter vertrauen einander mittlerweile blind. Jeder kennt das Verhalten der anderen, und so funktioniert eine Rettung wie am Schnürchen.

Anfangs sei es schwierig gewesen, einen harten Fall zu vergessen. «Bei einem Einsatz ist es essenziell, zuerst die Rettung zu vollziehen. Bei einem schlimmen Unfall müssen die Emotionen zuerst mal warten.» Doch mittlerweile kann der Basler Arbeit und Freizeit trennen. Das Gute überwiegt: «Es ist das Schönste, wenn Leute dir Danke sagen, nachdem du ihnen geholfen hast. Oder ein Kind dir ein Lächeln schenkt – einfach unbezahlbar! Das ist die Befriedigung in meinem Job, die mich glücklich macht.»