Games: Mario und seine wundersame Mütze

Auf knapp 40 Jahre Geschichte kann die Gamefigur inzwischen zurückblicken. Nun ist Mario zurück und das mit seinem bisher besten Auftritt. «Super Mario Odyssey» bietet mit 15 grossen Welten einen riesigen Umfang und überzeugt mit vielen Überraschungen und Gameplay-Varianten.

Die Story ist althergebracht: Die böse Kröte Bowser entführt wieder einmal Prinzessin Peach. Dieses Mal will Bowser sie allerdings auch noch ehelichen. Zu diesem Zweck klaut er Ring, Brautstrauss, Festmahl und viele weitere Dinge in verschiedenen Welten und hinterlässt dort ein entsetzliches Chaos. Doch Mario ist ihm mit seinem Luftschiff «Odyssey» auf der Spur. Begleitet wird er von der sprechenden Mütze Cappy. Diese lässt sich auf Gegner oder Gegenstände werfen, womit sich Mario in diese verwandelt.

So kann er als Goomba über eisige Oberflächen schreiten, während er in seiner normalen Form nur auf dem Eis herumrutschen würde. Oder Mario übernimmt einen Mann, der ein ferngesteuertes Auto über einen Rundkurs steuert. Dies ergibt unzählige Gameplay-Möglichkeiten. Das Ziel des Spiels: Über 800 versteckte Powermonde zu finden. Um die rund 15-stündige Story abzuschliessen, benötigt man nur einen Bruchteil davon. Das Ende ist hier allerdings erst der Anfang. So lassen sich viele Powermonde erst ergattern, nachdem man die Geschichte beendet hat.

«Super Mario Odyssey» für die Switch mischt nos­talgische Elemente perfekt mit modernem Gameplay und Leveldesign. Auch deshalb ist es das beste bisherige Mario-Spiel.