Hautsache: «Der Löwe symbolisiert meinen Ehrgeiz»

Im Alter von fünf Jahren kam ich aus Rumänien in die Schweiz. Anfangs habe ich kein einziges Wort Deutsch gesprochen und hatte neben der Sprachbarriere mit vielem zu kämpfen. Ich habe mir aber ein Ziel in den Kopf gesetzt: Ich möchte Lehrerin werden. Der Löwe, den ich mir vor einem Monat in Italien stechen liess, symbolisiert mich mit meiner Zielstrebigkeit und meinem Ehrgeiz. Er ist der ­König der Tiere und erreicht alles, was er sich in den Kopf setzt und sich selbst verdient – genauso wie ich. Den Stein des Diadems wollte ich deshalb in der Farbe Grün haben, weil ich grüne Augen habe. Die Stelle am ­Rücken gefällt mir besonders gut für ein grösseres Tattoo. Das Stechen an diese Stelle war aber leider ziemlich schmerzhaft und dauerte volle sechs Stunden.