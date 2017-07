Hautsache: «Ein Geschenk meiner besten Freundin»

Der Baum war mit Abstand das schmerzhafteste Tattoo, das ich mir je stechen liess. Dafür ist es aber auch mein liebstes unter meinen sieben Tattoos. Die Wasserfarbenoptik macht das Ganze für mich so künstlerisch und lebendig. Meine Freundin aus den USA ist eine gross­artige Künstlerin und schenkte mir das Tattoo zum Geburtstag. Ich lebte damals in Amerika, und jetzt erinnert mich das Kunstwerk an die aufregende Zeit mit ihr.

Wir haben viel über den Baum diskutiert, und es war mir wichtig, dass viel blaue Farbe dabei ist. Den Rest überliess ich ihr im vollsten Vertrauen. Sie hat es in zwei Sitzungen zu je drei Stunden gestochen. Bäume symbolisieren für mich den Zusammenhang aller Wesen. Wir kommen alle von der Erde und sind irgendwie mit ihr verbunden.