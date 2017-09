Hautsache: «Es stellt den Kampf für die Freiheit dar»

Ich wünsche nicht nur allen Kurden die Freiheit, sondern allen unterdrückten Völkern. Mein Tattoo soll den Kampf der Kurden zur Freiheit darstellen. Die Fäuste und die zerbrochene Kette bedeuten den Durchbruch aus dem Unrecht. Der Kämpfer sieht hoch zum Stern und zur Sonne und sehnt sich nach der Freiheit für sein Volk. Im Stern ist der Umriss von Kurdistan zu sehen. Weil mir mein Volk so am Herzen liegt und das Herz auf der linken Seite ist, habe ich mich für den linken Arm entschieden. Die Bilder dazu suchte ich selbst raus, habe sie dann zusammengestellt, und der Tätowierer hat dann eine Skizze davon gemacht. Letztes Jahr liess ich es mir im Tattoo-Studio «Life is Pain» in Stuttgart stechen. Vier Stunden dauerte das Ganze, und es hat 400 Euro gekostet.