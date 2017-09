Leben in Zahlen: Mit Cro

10 Jahre alt war Carlo Waibel (27) als er seine ersten Songs aufnahm. Der Rapper behauptet, dass er von da an wusste, dass seine künstlerische Ader besonders gross sei. Das Multitalent (er kann auch schauspielern, wie er in «Unsere Zeit ist jetzt» bewies) ist in der Nähe von Stuttgart geboren.

6 Jahre ist es her, dass er mit der Debütsingle «Easy» auf dem zweiten Platz der deutschen Charts landete. Er selbst nennt sich «King of Raop». Laut eigener Aussage beschreibt «Raop» seine Musikrichtung – eine Mischung aus Rap und Pop.

5 Fans belieferte Cro höchstpersönlich mit einer Pizza, als er 2012 auf Facebook die 10 000-Fans-Marke knackte – natürlich als Panda-Mann getarnt. Auch in Zukunft wird er die Maske nicht ablegen. Sie hilft ihm, am Boden zu bleiben.

17 Songs umfasst sein drittes Album mit dem Titel «tru.». Es ist sehr experimentell und behandelt den Sinn des Lebens. Vom Text bis hin zum Beat kommt alles von ihm.