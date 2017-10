Lieben Sie ihre Arbeit? Mein Job ist top, weil…

Lieben Sie ihre Arbeit?Mein Job ist top, weil…

Erzählen Sie uns über Ihren Alltag, Ihre Lieblingstätigkeiten und was Ihren Beruf so besonders macht und erhalten Sie die Chance, dass Sie mit ihrem Job im Blick am Abend veröffentlicht werden.

vor 1 Minute 0 Reax

teilen teilen teilen

teilen teilen teilen 0 shares Feedback

geben

Name*: Vorname*: E-Mail-Adresse*: Handynummer*: Eingabe nicht korrekt. Bitte notieren Sie Ihre Nummer (xxx/xxx xx xx). Wann sind Sie telefonisch verfügbar?:* 08.00 - 12.00 Uhr

12.00 - 17.00 Uhr

17.00 - 20.00 Uhr

Geburtstdatum*: Eingabe nicht korrekt. Bitte notieren Sie Ihr Geburtsdatum (DD/MM/YYYY). Wohnort*: Eingabe nicht korrekt. Kommas sind nicht erlaubt. Beruf*: Wo ist Ihr Arbeitsplatz?*: Branche: Wie lang ist Ihr Arbeitsweg?*: Wie gehen Sie zur Arbeit?:* ÖV Velo Auto Beschreiben Sie Ihre Tätigkeiten!*: Wie lange arbeiten Sie bereits in diesem Beruf?*: Was ist Ihr Arbeitspensum?:* 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wie gern gehen Sie zur Arbeit?: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Was freut Sie besonders an Ihrer Arbeit?*: Welche Tätigkeiten machen Sie am liebsten?*: Was nervt Sie am meisten?: Wie sehr freuen Sie sich morgens auf die Arbeit?: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 In welchem Umfeld arbeiten Sie?:* Grossraumbüro

Einzelzimmer

laut

ruhig

hektisch

Wie viel verdienen Sie?: < 3000 < 6000 < 9000 < 12'000 mehr als 12'000 Haben Sie einen fixen Lohn?: Ja Nein Sind Sie zufrieden mit Ihrem Lohn?: Ja Nein Würden Sie den Beruf nochmal ergreifen?: Ja Nein Wem empfehlen Sie diesen Beruf?*: Wie erlernt man Ihren Beruf?*: Wie sind Sie zu diesem Job gekommen?: Was möchten Sie im Beruf noch erreichen?: Was motiviert Sie?: Mögen Sie ihre Arbeitskollegen?: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wie stark nervt Ihr Chef?: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wie gut ist Ihre Work-Life-Balance?: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Können Sie in ihrem Beruf selbständig (kreativ) arbeiten?: Ja Nein Können Sie Ihr Haustier zur Arbeit mitnehmen?: Ja Nein Weiss nicht Wie sieht ihr Alltag ausserhalb der Arbeit aus?: Können Sie von Zuhause aus arbeiten?: Ja Nein Laden Sie hier ein Bild von sich hoch (wird im Blick am Abend veröffentlicht)*: Laden Sie hier ein Bild eines Objektes, auf das Sie bei der Arbeit nicht verzichten könnten, hoch (wird im Blick am Abend veröffentlicht)*: Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.