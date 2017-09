Mein Haustier ist besonders weil... «... sie uns immer versteht»

Die Familie Geiser aus Schmitten besteht aus vier Personen, dem Vater Stefan (49), der Mutter Alexandra (45) und den beiden Söhnen Yannick (18) und Elias (16). Vor elf Jahren entschlossen sich die Eltern, die schon früher einen Hund gehabt hatten, ein fünftes Familienmitglied aufzunehmen. Der reinrassige Labrador-Welpe Jill war damals erst neun Wochen alt und «süss wie ein Meersäuli», erinnert sich der Vater. Seither kann sich die Familie ein Leben ohne ihre Hündin gar nicht mehr vorstellen. «Wenn wir nicht drei Stunden pro Tag mit ihr spazieren gehen, fehlt etwas.»

Plötzlich stehe einem Zeit zur Verfügung, die man vorher nicht hatte, sagt Vater Stefan. War die Strecke mit dem Auto zu schaffen, ging Jill immer mit in die Ferien. Ein Städte-Trip nach Dijon ist den Geisers besonders in Erinnerung geblieben. Es regnete ununterbrochen, doch Jill machte das überhaupt nichts aus, und sie tapste munter durch die französische Stadt. Im Wasser und im Schnee fühlt sie sich am wohlsten. Daneben sind ihr ihre Stofftiere und Bälle heilig.

«Jill ist ein überdurchschnittlich kluger Hund. Man kann mit ihr förmlich reden. Vermutlich ist sie darum für uns wie ein drittes Kind», sagen die Eltern Geiser. Trotzdem könne sie recht stur sein und entscheide, wann und wohin sie spazieren gehen will.

Jill frisst alles ausser Tomaten, aber ihre Lieblingsspeisen sind Lachs und Käse. Die elfjährige Hündin ist Hauptthema in der Familie Geiser. Deshalb ist Jill für sie ihr besonderes Haustier.