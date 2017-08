Musik: «Wir lieben Sprichwörter»

Ihre Homepage lässt sich mit einem Button oben rechts ins Japanische übersetzen. Erste Sprüche in der Fremdsprache können die vier Musiker aus Baden, Bern und Zürich schon.

Was war der Höhepunkt eures Open-Air-Sommers?

Kleine Festivals mit viel Charme und aufmerksamem Publikum, aber auch die grossen Festivals mit vielen Leuten haben es uns angetan. «Cholererock» im tiefsten Kanton Bern und das «Heitere Openair» in Zofingen waren wohl unsere hühnerhautigsten.

Ihr werdet immer ganz schön gelobt. Fühlt ihr euch gebauchpinselt?

Wir haben nun über 180 Shows in der Schweiz und halb Europa gespielt, unzählige Bärte wachsen lassen und viel an unseren Sounds getüftelt. Es freut uns sehr, dass unsere Weiterentwicklung registriert wird und immer noch viele nette Menschen Tickets für unsere Shows kaufen.

Ab Ende September spielt ihr in Japan. Wie kams?

Die ersten Kontakte mit Journalisten und Bookern aus Japan konnten wir am Eurosonic Festival vor zwei Jahren in Holland knüpfen. Dank engagierten Leuten, die an uns glauben, spielen wir nun sieben Shows in und um Tokio.

Habt ihr einen Bezug zu Japan?

Nebst unserem japanisch klingenden Bandnamen eigentlich nur unsere Vorliebe für Wasabi und die Zusammenarbeit mit einer japanischen Tänzerin in unserem neuen Live-Videoclip von «Disclaimer».

Was könnt ihr auf Japanisch sagen?

Wer sich ein Bild über unser akzentbehaftetes Japanisch machen möchte, darf sich gerne unsere Teaser-Videos auf Youtube reinziehen. Wir lieben Sprichwörter wie «Wenn man den Kopf in den Sand steckt, bleibt doch der Hintern zu sehen» – auf Japanisch heisst das: «Atama kakushite shiri kaksazu.»

Interview: Andy Studer

Vor der Abreise nach Japan spielen Yokko am 8.9. im Plaza Zürich und am 9.9. im Bierhübeli Bern. www.yokko.tv