4 Superhelden spielen in «Marvel’s The Defenders» mit: Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und Daredevil. Jede Figur hat bereits ihre eigene TV-Serie, doch ab heute sind sie alle zusammen zu sehen. Die Helden sind von Figuren aus berühmten amerikanischen Action-Comics wie Doctor Strange inspiriert. Begeisterte Marvel-Fans warten schon seit 2013 auf die Staffel.

8 Folgen hat die erste Staffel. Es geht um vier Superhelden, die alle ihren eigenen Kopf haben. Sie vereinen ihre Kräfte, um New York City zu retten. Dabei bekommen sie es mit der skrupellosen Alexandra (Sigourney Weaver) zu tun.

9 von zehn Sternen hat die Serie auf «IMDb» erhalten, einer Webseite für Film- und Serienkritiken.

10 Meter weit sollte Daredevil-Schauspieler Charlie Cox einen Gummi-Schlagstock auf ein Ziel werfen. Er versuchte es drei Mal, traf jedoch jedes Mal seinen Kollegen Mike Colter, der Luke Cage spielt. Krysten Ritter, die in «The Defenders» Jessica Jones darstellt, sagte in einem Interview mit «GamesRadar», dass sie sich vor Lachen «fast in die Hosen gemacht» habe.