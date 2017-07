Wie geht das? Warum enden viele Schweizer Ortsnamen auf «-ikon»?

Wetzikon, Uetikon, Rüschlikon – diese Namen sind alemannischer Herkunft. Und die waren ursprünglich viel länger. Bis die Endungen ­abgeschliffen waren, dauerte es Hunderte von Jahren. Ursprünglich haben diese Orte meist auf «-ingen» geendet. Denn am Anfang der Besiedlung bezeichneten die Alemannen die Siedlungen nach den Menschen, die sie bauten. «Andolfingen» etwa ­bedeutete: «bei den Leuten des Andolf».

Zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert wurden die Alemannen sesshaft und hängten die Endung «-hofen» an für alle Menschen, die zu einem Hof oder einer Grundherrschaft gehörten. Aus «Ditingen» konnte so «Ditighofen» werden. Weil es sich in der Mundart bequemer spricht, wurden die Endungen verschluckt zu «-iken», «-ken», «-gen» – oder eben «-ikon». In der Mundart verkürzt man heute noch weiter und sagt «Wetzike» oder «Uetike».