Gesetz behindert Hilfe für Puerto Rico

Schiffe, die Güter von einem US-Hafen zum nächsten transportieren wollen, müssen in den USA produziert worden sein, unter US-Flagge fahren, sich in US-Besitz befinden, ihre Besatzung muss aus US-Bürgern oder permanent in den USA wohnhaften Personen bestehen. So will es der Jones Act von 1920.

Für die Karibik-Insel Puerto Rico – ein Aussengebiet der USA – hat dies nach Hurrikan «Maria» zur Folge, dass die Nothilfe vom Festland unnötig verteuert wird.

US-Präsident Donald Trump tut sich trotzdem schwer damit, den Jones Act zu suspendieren. «Ich überlege es mir», sagte er. Viele Leute, die im Schiffstransport tätig sind, seien jedoch dagegen.