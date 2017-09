Kotzfest ans Oktoberfest

Es ist kein Geheimnis, dass am Oktoberfest viel gesoffen wird. Und was bei den Wiesn-Besuchern durch den Mund reingeht, kommt dort oft auch wieder heraus. Da kann man sich nach zu viel Bier schon mal das Outfit versauen. Für den modebewussten, aber nicht ganz so trinkfesten Mann, verkauft Adidas jetzt einen Schuh, mit dem man auf alles vorbereitet ist. Der Ledertreter mit dem Namen «Prost» weist Bier, Wasser und Kotze ab. Beim Kauf gibts ausserdem ein paar frische Schuhbändel dazu. Mit dem rot-weiss karierten Innenfutter und der Brezel-Stickerei an den Fersen lässt sich der Schuh gut mit der Lederhose kombinieren. Der Sneaker erscheint in limitierter Auflage und ist online für 230 Franken erhältlich. Na dann, Prost!