Michelle nennt ihre Brüste «Kessler-Zwillinge»

Sie zeigt sich offenherzig. In einem Interview plaudert TV-Star Michelle Hunziker über Augen, Busen und Hintern. Sie sei 40 und hoffe, dass die Männer heute zuerst ihre Augen anschauen würden, sagt sie gegenüber dem Portal «Bluewin». «Früher war das wahrscheinlich anders. Und ob die Leute auf meinen Hintern schauen, kann ich sowieso nicht wissen, ich habe am Hinterkopf ja keine Augen.» Hunziker zeigt bei ihren regelmässigen Badeferien, wie gut sie in Form ist – auch obenrum. Für sie sei die Definition eines schönen Busens, wenn er «schön straff» sei, sagt sie. Und die Bernerin hat sogar Namen für ihre Büste auf Lager – ähnlich wie Heidi Klum (44), die ihre Hans und Franz nennt. «Ich würde meine Kessler-Zwillinge nennen», sagt sie lachend. Und fügt an: «Warum wählt Heidi Klum für ihre Brüste Männernamen?»