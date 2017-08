Rapper guckt in die Sonne - und sagt Konzerte ab

Ein wahrer Badboy lässt sich nichts vorschreiben. US-Rapper Joey Badass kündigte letzten Montag auf Twitter an, dass er die totale Sonnenfinsternis ohne die von den Experten empfohlene Schutzbrille betrachten werde. Seine Begründung: «Das ist nicht die erste Sonnenfinsternis, und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Vorfahren keine ausgefallenen Brillen hatten. Und die erblindeten danach ja auch nicht.» Die Augen von Joey Badass waren aber offensichtlich doch nicht so knallhart. Denn am nächsten Tag sagte er drei Konzerte ab: wegen «unvorhergesehener Umstände». Nun trägt er den ganzen Tag eine Sonnenbrille, die ihm der Arzt verschrieben hat. Die Fans nehmen es mit Humor: Neben vielen Genesungswünschen erhielt der Rapper auch einen neuen Spitznamen: Er heisst jetzt «Joey Badeyes».