Syrer wollte IS abzocken – Knast in Deutschland

Was tun, wenn einer den IS bestiehlt? In Deutschland muss den Syrer Hasan A. (39) deswegen in den Knast. Das Landgericht Saarbrücken hat A. zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er versucht hatte, dem IS umgerechnet rund 190 000 Franken abzuluchsen – mit dem falschen Versprechen, damit Anschläge «in den Ländern der Ungläubigen» zu begehen. Das Urteil gibt zu reden. Denn: Mit seinem Entscheid hat das Gericht das Vermögen des IS als vom Recht geschützt angesehen. Und sogleich die juristische Frage aufgeworfen: Darf ein Vermögen, das verbrecherisch erworben wurde und verbrecherisch eingesetzt werden soll, überhaupt vom Recht geschützt werden? Oder allgemeiner: Dürfen Betrüger Betrüger betrügen und Diebe Diebe bestehlen? Darauf wird der Bundesgerichtshof als letzte Instanz schon bald Antworten liefern müssen.