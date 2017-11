Wer hier einparkieren kann, ist ein wahrer Künstler

Wer in Weinfelden TG einen freien Parkplatz sucht, wird beim ehemaligen Etter-Egloff-Haus an der Freiestrasse fündig: Dieser steht nämlich derzeit immer leer: einparkieren unmöglich. Was ist da los? Der Chef des Bauamts, Martin Belz, scherzt: «Das ist ein Parkplatz-Prototyp für fliegende Autos.» Erklärt dann aber: «Die Laterne war schon immer da, danach kam erst der Parkplatz.» Die Versetzung der Laterne sei eigentlich mit der Bauherrschaft abgesprochen gewesen. Ob diese den Kandelaber schlicht vergessen habe, sei aber noch unklar. «Sie soll nun versetzt werden», sagt Belz. Gespräche über die Kostenübernahme und den neuen Standort für die Laterne seien mit den Zuständigen der Bauherrschaft bereits geführt worden.