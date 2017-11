Im Kampf gegen eine der höchsten Inflationsraten der Welt will Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro nun erstmals Geldscheine im Wert von 100'000 Bolivar drucken lassen.

Er stellte am Mittwoch (Ortszeit) am Rande einer Kabinettssitzung eine riesige Kopie der neuen Banknote vor. Vor einem Jahr war der grösste Schein in Venezuela noch der 100-Bolivar-Schein; aber der war damals schon praktisch nichts mehr wert.

Nach dem aktuellen Schwarzmarktkurs ist eine Note des neuen 100'000er-Scheins umgerechnet auch gerade mal rund zwei Franken wert. (SDA)