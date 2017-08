Es geschah gegen 12.00 Uhr am Mittwochnachmittag in Sins im Kanton Aargau: Ein 50-jähriger Kroate fährt mit seinem Jaguar auf der Aarauerstrasse innerorts Richtung Auw. Auf der Höhe der Einmündung Brand möchte er nach links in die Nebenstrasse einbiegen. Doch ein hinter ihm fahrender 37-jähriger Portugiese reagiert und schwenkt nach links – und es kommt zur seitlich-frontalen Kollision.

Der 50-jährige Kroate aus dem Kanton Zürich hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. An den Unfallautos ist ein Sachschaden in der Höhe von zirka 15'000 Franken entstanden, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Die Kantonspolizei klärt nun die genaue Unfallursache ab und sucht deshalb nach Zeugen. (maz)