200 Forscher untersuchten Lebensende in der Schweiz: Braucht es «Sterbe-Urlaub» für Angehörige?

In der Schweiz sterben die meisten Menschen nicht im eigenen Bett und umsorgt von Angehörigen, sondern in Spitälern und Pflegeheimen. Auch werden ihre Bedürfnisse oft zu wenig berücksichtigt – wobei es nicht nur um Selbstbestimmung geht, sondern auch um Überforderung von Patienten, Ärzten und Angehörigen.

Patienten hören gerne auf ärztlichen Rat

200 Forscher, die an den 33 Projekten des Nationalen Forschungsprogramms «Lebensende» (NFP 67) beteiligt waren, haben nach Todesfällen genau hingesehen und hingehört. Aber auch aus Gesprächen mit Heimbewohnern und Sterbeprotokollen wissen sie, dass heute am Lebensende Entscheidungen häufiger, ja omnipräsent sind. Niemand möchte sie aber allein treffen, weil sie gut sein sollen.

«Das offene, einfühlsame und insbesondere rechtzeitige Gespräch ist entscheidend, um ein Sterben in Würde zu ermöglichen», betont Markus Zimmermann, Professor für Ethik an der Uni Freiburg und Präsident der Leitungsgruppe des Forschungsprogramms. Rat und Zeit von entsprechend ausgebildetem Ärzte- und Pflegepersonal erlaubten es, Fehlbehandlungen und Übertherapien zu verhindern, welche die Patienten nicht wollten.

Ärzte brauchen rechtliche und ethische Nachhilfe

«Für viele Ärzte ist es zunächst immer noch eigenes Versagen, wenn ein Patient stirbt», weiss Regina Aebi-Müller, Professorin für Privatrecht an der Universität Luzern. Doch auch wenn ihr medizinisches Latein am Ende ist, seien die Ärzte gefordert: «Was meinen Sie, Herr Doktor?», sei auch in Zeiten zunehmender Selbstbestimmung eine sehr häufige Frage.

Doch sehr viele Ärzte fühlen sich gerade in rechtlichen und ethischen Belangen unsicher. Dies, weil zum Beispiel geeignete Kriterien zur Bestimmung der Urteilsfähigkeit fehlen. Auch Patientenverfügungen seien oft nicht greifbar oder unklar formuliert, bemängelt Rechtswissenschaftlerin Aebi und empfiehlt eine kassenpflichtige Beratung.

Braucht es «Sterbe-Urlaub» für Angehörige?

Ein weiteres Forschungsergebnis zeigt, dass nicht nur Angehörige, sondern die ganze Schweizer Bevölkerung grundsätzlich bereit ist, hohe Kosten für die Versorgung am Lebensende zu tragen. Vor allem bei sterbenden Kindern ist nichts zu teuer.

Zugleich ist das Engagement pflegender Angehöriger hoch und findet oft unter prekären Bedingungen statt, wie gleich mehrere Projekte des NFP 67 zeigen. Finanzielle, emotionale und fachliche Entlastung seien notwendig, halten die Forscher fest und empfehlen eine Regelung mit den Arbeitgebern für pflegende Angehörige, die erwerbstätig sind.

Konkrete Empfehlungen macht das NFP 67 dazu nicht, wie dessen Leiter Markus Zimmermann auf Nachfrage von BLICK sagt. «Da müssen wir noch genauer hinschauen. Aber vielleicht braucht es eine Lösung à la Mutterschaftsurlaub für die Zeit am Lebensende.»