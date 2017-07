Das Festival Tomorrowland in Barcelona musste am Samstagabend um 22.15 Ortszeit abgebrochen werden, nachdem die Hauptbühne auf der linken Seite Feuer fing.

Unite with @Tomorrowland (Spain) - Bühne hat gebrannt, jetzt gelöscht. Keine Massenpanik. Besucher in Sicherheit. S… https://t.co/KNFf9YBxhX — Lennert Brinkhoff (@Brinkhoff) 2013-07-22 14:22:09.0

22'000 Menschen wurden aus dem Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet evakuiert. Verletzt wurde keiner und auch eine Massenpanik blieb aus.

Als das Feuer ausbrach, feierten die Partygäste gerade zu der Musik vom parallel stattfindenden «Tomorrowland»-Festival in Belgien. Per Livestream wurde die Musik übertragen.

Aquí tenéis la respuesta al pecado de haber puesto DESPACITO en TOMORROWLAND, Arde arde🔥 https://t.co/dRS1eb9yWo — NEZAAAR (@Neeeezaaar) 2013-07-22 14:22:09.0

Anschliessend sollten in der spanischen Stadt noch die Star-DJs Steve Aoki, Afrojack und Ingrosso auftreten und die Besucher bis 3 Uhr früh hemmungslos feiern. Daraus wurde nun nichts. Gegenüber spanischen Medien beteuerten die Veranstalter, dass die Gäste für das ausgefallene Festival entschädigt werden.

#tomorrowland #unitewithtomorrowland #barcelona #incendio parece que empiezan a apagar el escenario https://t.co/12TC9ViyRp — Ale Ayerdi (@AyerdiX) 2013-07-22 14:22:09.0

Die verunglückte Pyrotechnik, die auf der Bühne gezündet wurde, soll angeblich Schuld am Brand sein. Von der offiziellen Stellen ist von einer «technischen Störung» die Rede.

Via Facebook bedankten sich die Organisatoren für die gute Arbeit der Sicherheitsleute, die es schafften, alle Menschen in Sicherheit zu bringen.

«Tomorrowland» ist ein Open-Air-Festival elektronischer Tanzmusik, das seit knapp zwölf Jahren in Belgien veranstaltet wird. In diesem Jahr wurde das Fest erstmals auch in Barcelona gefeiert. (man)