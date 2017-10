22 Drogenschmuggler verhaftet: 1,3 Tonnen Drogen am Flughafen Zürich beschlagnahmt

Der Drogenschmuggel am Flughafen Zürich boomt. Im dritten Quartal 2017 wurden rund 1370 Kilogramm Khat, über 15 Kilogramm Kokain und Heroin sowie 8100 Thaipillen, auch als Methamphetamin bekannt, sichergestellt.

Besonders auffällig ist die extreme Menge an Khat, die geschmuggelt wurde. Denn noch im Vorjahr wurden zur gleichen Zeit lediglich 68 Kilogramm der Droge entdeckt. Ausserdem stellte die Polizei damals über zehn Kilogramm Kokain und Heroin, neun Kilogramm Haschisch und Marihuana, 2230 Thaipillen und 17 Kilogramm Designerdrogen sicher.

95 Kilogramm Kath im Koffer

Das Kokain etwa wurden von den Drogenkurieren in geschluckten Fingerlingen, Koffern mit doppeltem Boden und in Shampoo-Flaschen eingeführt. Khat und Heroin wurden in Reisetaschen transportiert. Ein Mann brachte auf diese Weise 95 Kilogramm Khat in die Schweiz. Auch der Postweg wurde zum Transport von Drogen gewählt.

Im Zusammenhang mit diesen Delikten wurden 22 Personen von der Polizei verhaftet – 18 Männer und vier Frauen. Die Drogenkuriere waren zwischen 19 und 49 Jahren alt und stammen vorwiegend aus Litauen, Schweden, Brasilien, Grossbritannien, den Niederlanden und der Schweiz. (rad)