Panik und 22 Verletzte bei Tanzflächen-Einsturz: Disco-Desaster auf Teneriffa

Panik auf der Partymeile Teneriffas: An der Playa de las Americas stürzten in der Nacht auf heute Teile einer Tanzfläche eines Nachtclubs ein. 22 Personen wurden im «Butterfly Disco Pub» in Adeje verletzt und ins Spital gebracht, teilt die Feuerwehr mit. Zwei von ihnen hätten schwere Verletzungen in Form doppelter Oberschenkelbrüche erlitten, berichten spanische Medien.

Das erste Stockwerk sei auf einer Länge von ungefähr vier Metern eingestürzt, teilt die Feuerwehr mit. Aufnahmen der Einsatzkräfte zeigen das Trümmerfeld, in das sich der Club durch den Einsturz verwandelt hat:

Unter den Verletzten befinden sich britischen Medien zufolge viele britische Staatsangehörige.

+++ Update folgt...