494 Meter lang und 85 Meter hoch: Die längste Seilbrücke hängt im Wallis

Tja, liebe Österreicher, diesen Rekord seid ihr los! Die längste Hängebrücke der Welt steht wieder in der Schweiz. Mit ihren 494 Metern Länge schlägt die Verbindung zwischen Grächen und Zermatt VS die bisherige Rekord-Brücke in Reutte (405 Meter) deutlich.

Der Weg verläuft in bis zu 85 Metern Höhe über das Tal bei Randa. Durch die Trittgitter der Brücke sieht man in die Tiefe: Nichts für ängstliche Gemüter oder Menschen mit Höhenangst!

«Nur ein bisschen Mut»

Projektleiter Theo Lauber (56) winkt ab. «Man muss nicht unbedingt schwindelfrei sein, nur ein bisschen Mut haben.» Lauber muss es wissen, schliesslich hat er die Brücke schon mehr als 20 Mal überquert. Dank einer neuen Methode konnte sie stärker gespannt werden als andere. «Es ist die stabilste Brücke, die es jemals gab», sagt Lauber nicht ohne Stolz. «Sie schaukelt wesentlich weniger, als man erwarten würde.»

Wegen eines Steinschlags vor sieben Jahren musste die alte, 250 Meter lange Hängebrücke gesperrt werden. Wanderer waren gezwungen, einen schweisstreibenden Umweg hinunter ins Tal zu machen. Die neue Brücke soll wieder mehr Besucher anlocken, die auf der Zweitagestour die Aussicht auf Matterhorn, Weisshorn und Berner Alpen geniessen können.

Bau in rekordverdächtiger Zeit

Nicht nur die Länge der Brücke ist rekordverdächtig, sondern auch die Zeit, in der sie gebaut wurde: Nur zweieinhalb Monate hat die Berner Firma Swissrope für den Bau des 750’000 Franken teuren Werks benötigt. Sechs Kubikmeter Beton, Stahlseile und -träger, Maschinen und Werkzeuge – alles musste per Helikopter eingeflogen werden.