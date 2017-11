500 Fans stehen in Zürich fürs iPhone X an: Der Hype ums iPhone ist endlich zurück

Heute um acht Uhr konnte Raphael (28) das erste iPhone X der Schweiz in Empfang nehmen – unter grossem Applaus von rund zwei Dutzend Mitarbeitern des Apple Stores an der Zürcher Bahnhofstrasse. Über 24 Stunden stand der Informatiker dafür an. Mit ihm haben rund 50 Fans die kalte Nacht vor dem Store verbracht.

Aber nicht nur Hardcore-Fans stellen sich in die Schlange. Am frühen Morgen sind es schon 200, als die ersten iPhones verkauft werden, stehen über 500 Menschen an. Erstaunlich, denn man kann das iPhone seit einer Woche schon vorbestellen und bequem nach Hause liefern lassen.

Wer schnell war, konnte sich auch einen frühen Termin im Store sichern und das Smartphone ohne in der Schlange zu stehen abholen. Aber das interessierte offensichtlich viele Käufer nicht. Sie stellen sich trotzdem in die Schlange. Das iPhone X scheint die User wieder richtig zu begeistern. Der Apple-Hype ist eindeutig zurück.

Einige haben sich in der Nacht in die Schlange gedrängt

Das sieht auch Raphael so. «Ich hatte mir eigentlich sogar überlegt, auf Android zu wechseln», erzählt er. Aber als Apple im September das iPhone X vorgestellt hat, war das kein Thema mehr. «Das iPhone X ist für mich das beste Smartphone auf dem Markt. Und wenn schon kaufen, dann gleich mit dem Launch-Day-Erlebnis», sagt er. So hat er sich schon zum vierten Mal zum Marktstart eines iPhones vor den Apple Store gestellt.

«Als es in der Nacht richtig kalt wurde, habe ich diese Entscheidung kurzfristig bereut», sagt er lachend. Doch beim Auspacken und Installieren des iPhone X ist dann alles vergessen. Nach ein paar Stunden Schlaf freut sich Raphael darauf, den neuen Randlos-Bildschirm, die Kamera und das «Gaggi-Animoji» auszuprobieren. «Ich hoffe auch auf eine bessere Akkulaufzeit als bei meinem iPhone 6.»

Die Nacht vor dem Store hat auch Roger Hämmerli verbracht, der Social-Media-Chef der BLICK-Gruppe. Und in der Nacht einige unschöne Szenen beobachtet. «Bevor Abschrankungen aufgestellt wurden, haben sich leider über ein Dutzend Leute vorne reingedrängt.» Danach hatte das Security-Team von Apple alles im Griff – und es gab sogar gratis Kaffee und Gipfeli.

Was Roger Hämmerli aber auch beobachtet hat: Dass der hohe Preis von 1200 bis 1400 Franken für ein iPhone X bei vielen zwar ein Thema war, aber doch niemand abgeschreckt hat. «Der Hype ist definitiv zurück.»