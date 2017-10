550 Kilometer für ein Versprechen: Grosspapi holt seine Enkel mit dem Ross von der Schule ab

Hans Watzl (62) lebt mit seinen beiden Islandpferden Solfari und Fluga im bayrischen Abenberg. Seine Enkelkinder Hannes (7) und Esther (6) aber leben im rund 550 Kilometer entfernten Münster, wo sie auf die Bodelschwinghschule gehen.

Der grösste Wunsch der beiden: einmal von ihrem Grossvater hoch zu Ross von der Schule abgeholt zu werden. Ein Versprechen, das Opa Watzl seinen Enkeln einst gab.

«Mit so einem Empfang habe ich nicht gerechnet»

Für seine beiden Enkel ist dem 62-Jährigen kein Weg zu weit. Und so sattelte Watzl am 5. September in Abenberg seine beiden Pferde und machte sich auf den Weg in Richtung Norden. Knapp vier Wochen war er unterwegs, bevor er am Montag schliesslich in Münster ankam.

«Ich dachte, ich komme, setze die Kinder aufs Pferd und gehe wieder», sagt Watzl zu «RP-Online». Doch die Ankunft mit seinen beiden Pferden auf dem Hof der Primarschule sorgte für mehr Rummel, als Watzl vermutet hatte. «Mit so einem Empfang habe ich nicht gerechnet», zeigt er sich überrascht.

Bis zu 35 Kilometer pro Tag hoch zu Ross

Mit seinen beiden Pferden legte Watzl zwischen 17 und 35 Kilometer pro Tag zurück. Jeden sechsten Tag legte der Wanderreiter eine Pause ein. Unterschlupf habe Watzl entlang seiner Route auf Reiterhöfen, Pensionen und Wanderreitstationen gefunden.

Schon früher hatte der passionierte Reiter längere Reittouren unternommen. Die 550 Kilometer lange Strecke zurück wird Watzl allerdings mit Auto und Pferdeanhänger antreten. (rad)