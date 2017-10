Aber nur zu Bürozeiten: Kapo Zürich neu auf WhatsApp erreichbar

Die Kantonspolizei Zürich ist neu auch via WhatsApp erreichbar. In den nächsten Monaten will sie testen, ob und wie dieser neue Kommunikationskanal von der Bevölkerung genutzt wird.

09.42 Uhr , Aktualisiert 10.40 Uhr 2 Reax

