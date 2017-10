Aber so richtig günstig ist die Billig-Airline nicht: Easyjet fliegt neu nach New York

Die Fluggesellschaft Easyjet ist der Inbegriff für günstiges Fliegen. Bisher bediente die britische Airline aber nur Kurz- und Mittelstrecken. So konnte man von Zürich relativ günstig nach London, Amsterdam oder Venedig fliegen. Und von Basel an etwas exotischere Destinationen wie Marrakesch oder Tel Aviv.

Nun schafft die Airline endlich den Sprung über den grossen Teich. Seit diesem Monat kann man mit der Option «Worldwide by Easyjet» nach New York fliegen. Aber auch Singapur und weitere Ferndestinationen sind im Angebot. Möglich machen es Partnerschaften mit diversen internationalen Fluglinien.

Fliegt man von Zürich nach New York, muss man allerdings in London-Gatwick umsteigen. Immerhin: Das Gepäck wird automatisch durchgecheckt. Und verpasst man seinen Anschluss in London, wird man kostenlos auf den nächsten verfügbaren Flug umgebucht.

Billig-Airline ist gar nicht so billig

Doch lohnt sich der Flug mit Easyjet überhaupt preislich? Umsteigen ist immer auch mit Strapazen verbunden – ein Direktflug mit einer anderen Airline wäre grundsätzlich schneller und stressfreier. BLICK macht deshalb den Vergleich.

Für einen Flug von Zürich nach New York kurz vor Weihnachten zahlt man bei Easyjet 780 Franken. Mit Swiss sind es 629 Franken, und bei British Airways zahlt man nur 539 Franken. Und zwar für Direktflüge. Die Preise gelten für den Zeitraum vom 11. bis zum 18. Dezember.