Abfall-Streit eskaliert auf Glarner Parkplatz: Betrunkener Holländer zertrümmert Autoscheiben

Bereits am Vormittag überhitzten die Gemüter heute in Mühlehorn am Glarner Ufer des Walensees. Um 10.20 Uhr eskalierte an der Dörflistrasse ein Streit zwischen dem Aufseher des örtlichen Bootsplatzes und einem Touristen aus Holland.

Auslöser für die Auseinandersetzung war die unsachgemässe Entsorgung von Abfall, wie die Glarner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Meinungsverschiedenheit ging so weit, dass der Holländer mit einem Hammer auf das Auto des Aufsehers losging und mehrere Scheiben des Fahrzeugs einschlug.

Nach dem Wutausbruch machte sich der Tourist mit seinem eigenen Auto aus dem Staub. Seine Flucht endete jedoch bereits bei der Autobahnausfahrt Weesen, wo er von der Polizei angehalten und verhaftet wurde.

Wie sich herausstellte, handelt es sich beim Holländer um einen mittellosen 33-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Gegen ihn wurde auch schon eine Einreisesperre verhängt. Ein Atemalkoholtest fiel zudem positiv aus. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Glarus angezeigt. (cat)