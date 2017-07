Ägypten: Sechs Verletzte bei Messerangriff auf Touristen in Ägypten

Kairo – Ein Angreifer hat in einem ägyptischen Badeort Touristen mit dem Messer attackiert und dabei mindestens sechs Menschen verletzt. Unter den Opfern im Badeort Hurghada am Roten Meer seien auch Ausländer, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

