Änderung im deutschen Bussenkatalog: Fahren mit Burka ab sofort verboten

Wer keine Rettungsgasse bildet oder mit Handy am Steuer erwischt wird, muss ab sofort tiefer in die Tasche greifen – der Bussgeldkatalog in Deutschland hat sich geändert. Neu ist darin erstmals auch ein Verhüllungsverbot aufgeführt.

Das heisst konkret: keine Masken, keine Sturmhauben und auch keine Burkas. Sobald das ganze Gesicht oder wesentliche Teile davon verdeckt sind, kostet es 60 Euro. Ausgenommen von dem Verbot sind Töff-Fahrer, die selbstverständlich weiterhin einen Helm tragen müssen bei der Fahrt.

Statt ein Bussgeld von 20 Euro für die Missachtung der Rettungsgasse aufgebrummt zu bekommen, muss man neu 200 Euro zahlen, wie die «AutoBild» schreibt. (jmh)