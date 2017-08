Air Canada und polnische Lot: Zwei Flugzeuge bleiben mit Flügeln ineinander hängen

Eine Air-Canada-Maschine parkierte nach der Landung am Flughafen in Toronto zu nahe am polnischen Lot-Flugzeug und blieb mit dem Flügel hängen.

vor 36 Minuten , Aktualisiert vor 28 Minuten 9 Reax

