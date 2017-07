Airline verschlampt Hochzeits-Anzug: Mann heiratet nach Horror-Flug in Unterhose

Die Verlobten sollten ursprünglich mit Delta Airlines von Washington aus nach New York fliegen und von dort aus nach Island. Da sich der erste Flug allerdings so stark verspätete, verpassten Lee Hicks und Sandy Reilly ihren Anschlussflug. Und so musste das Paar über Paris und Berlin nach Reykjavik fliegen. Mit einer Verspätung von 18 Stunden landeten sie schliesslich am Ziel.

Koffer landen in Frankfurt

Dort folgte die nächste böse Überraschung. Die Koffer waren nicht mitgereist, und in einem von ihnen befand sich der Hochzeitsanzug von Lee. Per App-Tracking erfuhr er, dass das Gepäck in Frankfurt gelandet war. Zum Glück hatte Sandy ihr Brautkleid im Handgepäck verstaut.

Lee besorgte sich in Reykjavik einen Ersatzanzug. Doch das Paar liess es sich nicht nehmen, ihrer Wut über das ganze Chaos mit einem Foto Luft zu machen. Nach der Traumhochzeit liess sich der Frischvermählte in T-Shirt und Unterhose ablichten. «Dieser Anzug wurde freundlicherweise von Delta Airlines zur Verfügung gestellt», steht auf seinem T-Shirt geschreiben.

Airline will für Kosten aufkommen

Das Paar stellte das lustige Bild auf Reddit und erhielt wenige Tage später prompt Antwort von Delta Airlines. Lee soll der Fluggesellschaft Rechnungen und Quittungen schicken, damit die Airline die entstandenen Kosten zurückerstatten kann. (gru)