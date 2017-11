Ajit Pai will Netzneutralität aushebeln – das betrifft auch die Schweiz: Zerstört dieser Mann das Internet?

Es ist die Mutter aller Schlachten ums Internet. Donald Trumps Mann Ajit Pai (44) will die Netzneutralität aushebeln und Providern zu mehr Macht verhelfen. Vor allem in USA ist der Hass auf ihn gross - für einige User ist Ajit Pai der Hitler des Internets.

Schon am 14. Dezember könnte der von Trump eingesetzte Chef der Regulierungsbehörde FCC über die Abschaffung der Netzneutralitätsregeln abstimmen – und diese wohl massiv aufweichen. Ein entsprechender Entwurf ist gestern vorgestellt worden.

Netzneutralität bedeutet, dass im Internet alle Daten gleichberechtigt und gleich schnell durch die Netze fliessen. Künftig könnten grosse Internetanbieter wie AT&T, Comcast oder Verizon Dienste wie Youtube oder Netflix beim Datenverkehr bevorzugen – und extra verrechnen.

Das von der Administration Obama festgeschriebene Prinzip der Netzneutralität könnte in den USA nun also fallen. Und die neue Lösung würde heissen: Wer bezahlt, wird bevorzugt behandelt.

«Netzneutralität gehört ins Gesetz»

In der Schweiz ist die Netzneutralität derzeit nicht gesetzlich festgeschrieben. In einem freiwilligen Kodex verpflichten sich die Telekomfirmen wie UPC, Swisscom, Sunrise oder Salt einzig, keine Angebote zu blockieren.

Das funktioniert aber nur teilweise bei den Hausanschlüssen. «Im Mobilfunk dagegen wird die Netzneutralität verletzt», sagt Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli (45).

So würden etwa bestimmte Handy-Abos WhatsApp bevorzugt behandeln, indem der Datenverbrauch bei diesem Dienst gratis sei. «Schweizer Konkurrenz-Messenger wie etwa Threema werden so benachteiligt.» Er fordert: «Die Netzneutralität muss als Prinzip zwingend festgeschrieben werden.» Dies umso mehr in Zeiten, in denen die USA in die Gegenrichtung marschiere: «Nur so gibt es einen funktionierenden Wettbewerb.»

Ins gleiche Horn stösst der Internet-Unternehmer Fredy Künzler: «Die Entwicklung geht in die falsche Richtung. Eine Verletzung der Netzneutralität entmündigt den Bürger.»

Künzler sagt das als eine Art Netz-Robin-Hood. Denn er als Chef des Winterthurer Providers Init7 könnte profitieren: «Ohne Netzneutralität können Provider mehr Geld aus ihrer Infrastruktur pressen – obwohl eigentlich gar nicht mehr Kosten anfallen.»

Die schlechten News aus USA könnten bald auch Schweizer User treffen.