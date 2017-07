Aktie im Sinkflug, schlechte Noten beim Crash-Test, Sexismus-Vorwürfe: Der Tesla-Motor stottert

Nicht nur an der Börse harzt es: Der US-Autobauer Tesla kämpft an vielen Fronten: Die Aktie des Unternehmens ist im Sinkflug und schlechte Crash-Test-Resultate kratzen am Image des Konzerns.

13.25 Uhr , Aktualisiert vor 30 Minuten

