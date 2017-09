Alle gruseln sich vor Pennywise: «Es» bricht sämtliche Rekorde

Das Böse kommt in Clowngestalt, und alle lieben «Es»: Horror-Clown Pennywise bricht sämtliche Rekorde! Nach dem ersten Wochenende in den USA und Kanada spielte die Neuverfilmung von «Es» (auf Englisch «IT») bereits 110,6 Millionen Franken ein – mehr, als jemals ein Horrorfilm zuvor. Noch nie hat ein Streifen, der im September in die US-Kinos kam, ein so gutes Start-Wochenende hingelegt.

Eine neue Generation gruselt sich vor Pennywise

Damit bricht die Verfilmung des berühmten Romans von Stephen King (69) aus dem Jahr 1986 gleich zwei Rekorde und beweist einmal mehr: «Es» zieht die Kinogänger immer noch in seinen Bann. Eine neue Generation gruselt sich vor dem kinderfressenden Clown Pennywise, der seine Opfer mit ihren schlimmsten Albträumen konfrontiert.

Bereits 1990 wurde Stephen Kings populärstes Werk als TV-Zweiteiler verfilmt. Damals mit Tim Curry (70) als Pennywise, dessen Darstellung massgeblich zum Kultcharakter der Geschichte beitrug. Umso grösser war die Aufregung bei Horrorfans, als bekannt wurde, dass der Roman neu verfilmt wird.

Rote Ballons versetzten Polizei in Angst und Schrecken

Die Aufregung rund um den berühmten Horror-Clown ging so weit, dass kurz vor dem Filmstart von «Es» eine gruslige Aktion die Polizei einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Pennsylvania in Angst und Schrecken versetzte: Überall tauchten plötzlich rote Ballons auf, die an Kanaldeckel gebunden waren. Ganz genau so, wie es Pennywise tut, um seine Opfer in den Tod zu locken.

Perfekte PR-Aktion für Rekord-Horror-Film

Die Polizei liess die Verantwortlichen über Facebook wissen, dass sie «total verängstigt» waren, als sie die Ballons entfernen mussten. Der Facebook-Aufruf wurde zum Internet-Hit, Medien auf der ganzen Welt berichteten darüber. Ob inszeniert oder echt, es war die perfekte PR-Aktion für den rekordbrechenden Horror-Film.

Die Neuverfilmung von «Es» mit Bill Skarsgard (27) in der Rolle des Pennywise startet am 28. September in den Schweizer Kinos.