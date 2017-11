Am Flughafen von Überwachungskamera gefilmt: St. Galler Paar sitzt nach Laptop-Klau in Thai-Knast

Zwei Schweizer wurden am Freitag am Flughafen Suvarnabhumi Airport in Thailand von der Polizei verhaftet. Anna G.* (56) und ihrem Mann Romano G.* (61) aus St.Gallen wird der Diebstahl eines Laptops zur Last gelegt. Wert: 40'000 Baht – umgerechnet 1200 Franken.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt auf Anfrage von BLICK die Verhaftung eines Schweizer Staatsangehörigen in Thailand, zusammen mit seiner Ehefrau. «Die Schweizerische Botschaft in Bangkok steht im Kontakt mit den lokalen Behörden und kann auf Antrag konsularischen Schutz leisten», so EDA-Sprecherin Noémie Charton.

Überwachungskamera überführt Schweizer

Die Tat soll bereits Ende Oktober begangen worden sein, als das Paar nach Thailand einreiste. Womöglich wären sie mit dem Diebstahl davongekommen, doch eine Überwachungskamera hat die dreiste Tat aufgezeichnet.

Donnerstag, 26. Oktober, um 12.30 Uhr (Ortszeit): Anna und Romano G. halten sich am Gate B3A auf. Dann fällt der Blick der 56-Jährigen auf einen Karton, der herrenlosen unter einem der Sitze im Wartebereich des Flughafens steht. Sie trifft eine verhängnisvolle Entscheidung. Statt den Karton samt Inhalt abzugeben, öffnet sie die Schachtel.

Darin befindet sich ein neuer Laptop. Anna G. klaut den Laptop. Ihr Mann Romano G. wird zum Komplizen. Er wirft ihr ein Hemd zu, um das Diebesgut darin einzuwickeln. Das Paar verstaut ihre neuste, illegal erworbene Errungenschaft in seinem Reisegepäck. Dann verlässt es den Flughafen – vorerst unbemerkt.

Anklage wegen Diebstahls

Der eigentliche Besitzer des Laptops hatte den Verlust seines Geräts unterdessen bemerkt und bei der örtlichen Polizei gemeldet. Am 3. November stellt das Gericht von Samut Prakan einen Haftbefehl gegen das Schweizer Ehepaar aus. Drei Wochen vergehen. Vergangen Freitag kommt das Paar zurück an den Flughafen, um zurück in die Schweiz zu reisen.

Unterdessen hatten die zuständigen Behörden genügend Zeit, um das Videomaterial der Überwachungskamera zu sichten. Das Paar wird von der Polizei am Flughafen abgefangen. Mit dem dreisten Diebstahl konfrontiert, streitet es die Tat zuerst noch vehement ab. Doch als sie mit den belastenden Beweisen konfrontiert wurden, geben sie die Tat zu. Gegen die beiden Schweizer wurde Anklage wegen Diebstahls erhoben. (rad)