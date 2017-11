Am Freitagmorgen gehts los: Dunkin' Donuts eröffnet Prestige-Filiale im Zürcher HB

Schleckmäuler aufgepasst: BLICK hat erfahren, dass Dunkin' Donuts übermorgen Freitag endlich seine sechste Filiale in der Schweiz aufmachen wird. Und zwar an einem prestigeträchtigen Ort: im Shopville des Zürcher HB.

«Es wird nicht die grösste Filiale in der Schweiz sein, doch hoffentlich jene mit den meisten Kunden», sagt Alina Ghindea (34), Geschäftsführerin von Dunkin' Donuts Schweiz.

Man habe wochenlang auf die Abnahme-Papiere der Stadt Zürich gewartet. Heute Mittwochmorgen seien sie endlich eingetroffen.

30 Standorte bis 2021

Für die ersten Kunden wird es Überraschungen geben, sagt die Chefin. Unter anderem gibt es Jahresabos für Gratis-Donuts und -Kaffee zu ergattern.

Ebenfalls bekannt wird nun, dass schon bald die siebte Filiale folgt, und zwar im Shoppyland Schönbühl BE. Termin ist am Freitag in einer Woche, also am 24. November.

Bis 2021 plant Ghindea 30 Filialen in der ganzen Schweiz. «Es sieht alles danach aus, dass wir das schaffen werden.» Für 2018 ist der Plan, drei Standorte zu eröffnen.