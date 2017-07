Am Montag kommt die dritte Zigi-Alternative auf den Markt: Qualm der Wahl

Am Montag lanciert Japan Tobacco eine Zigi-Alternative auf dem Markt. Damit bieten jetzt alle grossen Tabakkonzern eine Strom-Zigarette in der Schweiz an.

10.23 Uhr , Aktualisiert 12.28 Uhr 2 Reax

