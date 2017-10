Ami (35) und Schweizer (38) hatten 100 Kilo dabei: Zwei Khat-Schmuggler in Kloten verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit dem Zoll am Flughafen Zürich zwei Männer verhaftet. Sie wollten am Dienstag eine grosse Menge Khat in die Schweiz einführen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der 35-jährige Amerikaner und der 38-jährige Schweizer reisten von Nairobi via Dubai nach Zürich. Dabei hatte der Amerikaner circa 65 Kilogramm der Drogen im Gepäck, der Schweizer rund 35 Kilogramm.

Khat ist eine Droge aus Afrika. Im Zweiten Quartal 2017 wurden am Zoll knapp eine Tonne beschlagnahmt. Dem Drogen-Experten Frank Zobel zufolge wird es praktisch nur von Auswanderern aus Somalia, Jemen und Äthiopien konsumiert und gilt als leichte Droge. (SDA/rey)