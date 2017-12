An der Taufe von Yuan Meng (4 Monate): Baby-Panda kläfft Brigitte Macron an

«Ein Traum wird wahr»: Das bedeutet der chinesische Name des Panda-Jungen Yuan Meng, der am Montag von Frankreichs First Lady Brigitte Macron getauft wurde. Allerdings führte sich das vier Monate alte Männchen wenig traumhaft auf.

