Von Kurz- über Mittel- bis hin zu Interkontinentalraketen – fünf neue Raketentypen in weniger als einem Jahr! Jedes Modell schon beim ersten Abschuss ein Erfolg: Zumindest unter diesem Aspekt ist noch nie ein Staat erfolgreicher und schneller gewesen als Nordkorea.

Das gibt – hinter vorgehaltener Hand – auch der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA zu: Der gelungene Abschuss einer Langstreckenrakete vom Typ Hwasong-15 vor einigen Tagen, die erreichte Flughöhe und die errechnete Reichweite von gut 13'000 Kilometern beweisen, dass das Regime von Diktator Kim Jong Un inzwischen alles Wissen und vor allem die Technologie besitzt, um praktisch jeden Punkt auf dem amerikanischen Festland mit seinen Atomwaffen bedrohen zu können.

Dabei braucht es für die Herstellung sowohl von Nuklearwaffen wie ihren Trägersystemen mehr als nur theoretisches Wissen. Ihre Herstellung erfordert praktisches Know-how und Fertigungsanlagen, die auf dem freien Markt nicht ohne weiteres erhältlich sind.

Woher haben die Bomben- und Raketenbauer ihr Wissen und ihre Ausrüstung?

Zumindest was die Nuklearsprengkörper angeht, ist die Geschichte ziemlich eindeutig. Das Regime in Pjöngjang bediente sich freizügig im illegalen «A-Waffen-Kaufhaus» des Pakistaners Abdul Qadeer Khan. Der sogenannte Vater

der pakistanischen Atombombe hatte bis in die 1990er-Jahre die dazu nötige Technologie in einem globalen Netzwerk von Staaten verkauft, die entweder selbst Nuklear-Aspirationen hatten oder die heimlich die nötigen Finanzmittel zur Verfügung stellten.

Die von Khan vom deutsch-niederländischen Unternehmen Urenco gestohlenen Baupläne für Zentrifugen etwa fanden ihren Weg unter anderem nach Libyen sowie in den Iran – und eben auch nach Nordkorea. Verbindungen Khans nach Russland, aber auch nach Malaysia und bis in die Schweiz sind bewiesen.

Chinesischer Provenienz waren die Spezialzünder für die ersten pakistanischen A-Bomben. Aus der gleichen Quelle sollen die Nordkoreaner beliefert worden sein. Abdul Qadeer Khan ist längst kaltgestellt. Seine gefährliche Saat aber ist aufgegangen. Zumal Kim Jong Un jetzt auch noch über die Trägerraketen verfügt.

Man dürfe sich, sagt der Raketenexperte eines deutschen Rüstungskonzerns, den Bau eines solchen Geschosses nicht vorstellen «wie das simple Zusammenstecken von Abwasserrohren. Die Bewältigung der dazu erforderlichen Technologie ist kompliziert».

Man glaubt, Russen hätten Know-how und Material geliefert

Vieles deutet darauf hin, dass Nordkorea – wie schon beim Bombenbau – zumindest in der Anfangsphase einen «illegalen Supermarkt» aufgetan hat. Westliche Geheimdienste schliessen nicht aus, dass der ehemals sowjetische und heute ukrainische Rüstungskonzern Juschmasch die Triebwerke der nordkoreanischen Hwasong-15 geliefert haben könnte. Andere Experten glauben, dass die Juschmasch-Blaupausen auch in den Tresoren russischer Raketenbauer liegen.

Die Regierungen in Moskau und Kiew bestreiten natürlich jede Verbindung zu den Raketenbauern in Nordkorea.

Die haben, so viel steht fest, ihre Raketenfabriken auf der Satellitenstart-Station Sohae an der Westküste und im nordöstlichen Tonghae in den vergangenen Jahren gewaltig ausgebaut. Startrampen, Fertigungshallen und Kontrollzentrum – jede Bewegung auf den Geländen wird von westlichen Spionagesatelliten minutiös verfolgt.

Die geheime Lieferkette für das Raketenprogramm von Kim Jong Un haben aber auch sie nicht entdecken können.

China liefert weiterhin fleissig Treibstoff nach Pjöngjang

Wie schon beim Atomwaffenprogramm muss es skrupellose Zwischenhändler geben. Vermutet werden die in Singapur, Hongkong, Taiwan und Malaysia. Auch der Iran soll zumindest in der Vergangenheit Raketenelemente geliefert haben. Doch dabei hatte es sich wohl um ältere Modelle sowjetischer Scud-Raketen gehandelt – beim besten Willen ungeeignet, um sie in funktionsfähige Interkontinentalraketen umzurüsten.

Auch Russland und die Volksrepublik China werden immer wieder verdächtigt, das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm zumindest zu tolerieren. Trotz der in den vergangenen Monaten nochmals verschärften Sanktionen haben sich die russischen Diesel- und Treibstoff-Lieferungen an das Kim-Regime in diesem Jahr verdoppelt. Und Peking hat bisher wenig unternommen, um die Treibstofflieferungen an Pjöngjang spürbar zu reduzieren.

Und auch sonst: Natürlich hatten die US-Spione mitbekommen, dass Nordkorea bei den chinesischen Nachbarn sechs Schwerfahrzeuge für den Holztransport bestellt hatten. Zumindest eines davon ist inzwischen wieder aufgetaucht: als mobile Abschussrampe für Kim Jong Uns neuestes Raketenspielzeug Hwasong-15.

An Fantasie und Helfern scheint es dem kleinen Diktator aus Pjöngjang nicht zu mangeln.