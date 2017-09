Andrea B. (29) fuhr unmaskiert mit dem eigenen Auto vor: Der erVOLGloseste Räuber der Schweiz!

Anwohner eines Reihenhauses in Rupperswil AG reiben sich am Donnerstag kurz vor Mittag die Augen: Nachbar Andrea B.* (29) wird verhaftet. Der Italiener soll kurz zuvor den Volg-Laden in Bottenwil AG überfallen haben!

«Ich fiel aus allen Wolken, als ich es erfuhr», sagt Elisabeth F.* (60), die B. eine Wohnung im Haus vermietet hat. «Er ist ein lieber Kerl, der bei meinem Mann arbeitet und einen tollen Job als Gipser macht.» Falls er den Überfall so durchgeführt habe, «war das schon etwas dumm».

Zuerst gibt er sich als Kunde aus

B. fährt gegen 9.30 Uhr mit dem eigenen Auto zum Volg. Ausgerechnet das Dorflädeli, in dessen Nähe er arbeitet. Er geht unmaskiert ins mit Kameras ausgerüstete Geschäft. Und steht brav an der Kasse an.

Doch dann zückt B. plötzlich ein Messer und bedroht die Angestellte. «Sie hat richtig reagiert und sich nicht gewehrt», sagt Polizeisprecher Bernhard Graser. Der Hobbyräuber erbeutet mehrere Hundert Franken – und flüchtet.

Polizei lobt Angestellte

Nur: Die Angestellte kann sich das Autokennzeichen notieren. «Ohne ihre Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, den Räuber so rasch zu fassen», lobt Graser. So kann die Polizei sofort etliche Patrouillen sowie einen Helikopter losschicken, der zwecks Ausbildung in der Luft ist.

Als B. zu Hause ankommt, ist die Polizei schon da. «Wir nahmen den Mann unter dringendem Tatverdacht fest», so Graser. Es wird geklärt, ob noch weitere Taten auf sein Konto gehen.

Er meldete sich am Morgen krank

Elisabeth F.: «Unfassbar, Andrea hatte am Morgen noch meinen Mann angerufen und gesagt, dass es ihm nicht gut gehe und er am Montag wieder zur Arbeit komme.» Aber so schnell kommt B. nicht frei. Die Staatsanwaltschaft will ihn in U-Haft behalten.

Laut BLICK-Recherchen kam B. vor drei Jahren in die Schweiz. Auch seine Frau, die er letztes Jahr geheiratet hat. Nur: Das Fest soll für ihn sehr teuer gewesen sein. Und als sie ihn verliess und zurück nach Sizilien reiste, soll er ihr auch noch Geld für eine neue Wohnung geschickt haben. Waren es Schulden, die ihn zum Überfall trieben? Dies wird die Strafuntersuchung zeigen.

* Namen der Redaktion bekannt