«Angestellte wissen, dass regelmässig Leute den Müll durchsuchen»: BLICK holt sein Znacht am Güsel-Buffet in Zürich

So verschwenderisch isst die Schweiz

Food Waste ist in der Schweiz schon seit Jahren ein Problem. Eine Statistik des Bundesamts für Umwelt zeigt: Im Durchschnitt wirft jeder Schweizer jährlich 300 Kilo Lebensmittel in den Müll.

Insgesamt werden hierzulande jährlich 2,3 Millionen Tonnen Esswaren weggeworfen. So viel wie 140’000 Lastwagen laden können. Vor allem in den Haushalten sammeln sich die Abfälle: Rund 61 Prozent der weggeworfenen Lebensmittel fallen im privaten Konsum oder in der Landwirtschaft an. Ansonsten geht ein Grossteil in der Verarbeitung verloren (22 Prozent). Schokolade zum Beispiel, die während des Verpackens zerbricht, wird weggeworfen.

Nur vier Prozent landen in Containern von Lebensmittelgeschäften, was 15’000 Tonnen entspricht. Das meiste davon wird zu Tierfutter oder Biogas weiterverarbeitet. Zahlreiche Massnahmen sorgen dafür, dass nur ein Prozent, also 150 Tonnen, aus den Containern hinter der Filiale wieder herausgenommen wird.