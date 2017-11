Anna und Romano G. sitzen nach Laptop-Klau in Thai-Knast: «Ihnen ist ein Lapsus passiert!»

Es brennt Licht in der Wohnung in der St. Galler Innenstadt. Und an der Türe steht die Aufschrift: «Hier wird gelacht!» Doch Anna G.* (56) und ihrem Mann Romano G.* (61) dürfte das Lachen längst vergangen sein. Und auch an ihre Rückkehr ist nicht zu denken.

«Romano hat gesagt, sie würden gerade verhaftet!»

Freund B.F.* hütet das verwaiste Zuhause. Täglich schaut er vorbei, um den Briefkasten zu leeren und die beiden Katzen zu füttern. «Eigentlich hätten sie am 24. November zurückkommen sollen. Doch dann hat mich Romano angerufen und mir mitgeteilt, dass er und Anna gerade verhaftet würden!»

Aus gutem Grund: Ende Oktober entdeckt Anna G. bei der Einreise am Bangkoker Flughafen einen Karton samt Inhalt. Darin versteckt sich ein nagelneuer Laptop. Wert: 40'000 thailändische Bhat – umgerechnet rund 1200 Franken. Statt den Fund abzugeben, steckt sie das Gerät kurzerhand ein, macht Gatte Romano zu ihrem Komplizen (BLICK berichtete).

Als das Urlauber-Paar am Freitag in die Schweiz zurückreisen will, klicken die Handschellen. Die thailändische Polizei greift wegen des Diebstahls durch. Von der Tat liegt auch ein Video vor.

«Ich kann das nicht begreifen»

Seither sitzen Herr und Frau G. hinter Schloss und Riegel. Dauer: unbekannt. Ihre Handys klingeln ins Leere oder sind ausgeschaltet.

Der Bekanntenkreis ist geschockt. «Die beiden sind so lieb. Ich kann das nicht begreifen. Das ist ein Lapsus, der ihnen passiert ist. Und nachher konnten sie nicht mehr zurück», sagt der langjährige Freund E.F.*

Auch nächste Freunde wissen nicht, was den Thailand-Fans Anna und Romano G. nun blüht. Die zwei seien Marktfahrer und würden Maroni verkaufen. Immerhin: Es gibt also keinen Arbeitgeber, der sie vermisst.