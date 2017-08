Apple-Chef Cook greift Trump an: «Hass ist ein Krebs»

Apple-Chef Cook greift Trump an«Hass ist ein Krebs»

In einem E-Mail an seine Angestellten verurteilt Tim Cook die rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville und kritisiert den US-Präsidenten Donald Trump. Zudem spendet der Konzern Geld an Bürgerrechtsorganisationen.

15.20 Uhr , Aktualisiert 16.01 Uhr 6 Reax

teilen teilen teilen