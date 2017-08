Arbeitslosigkeit laut Studie besser als viele Stellenwechsel: «Job-Hopping» verschlechtert Arbeitsmarktchancen

Arbeitslosigkeit ist zum Unwort und Stigma geworden. Viele fürchten, nicht mehr den Einstieg in die Arbeitswelt zu schaffen, wenn sie einmal arbeitslos sind. Daher hüpfen sie lieber von einer befristeten Stelle zu andern.

Arbeitslosigkeit für Bewerbung nicht so schlimm

Doch das ist falsch, sagen Soziologen um Christian Imdorf und Max Bergman von der Universität Basel. In einer Studie haben sie festgestellt, dass Lebensläufe mit häufigen Jobwechseln («Job-Hopping») oder nicht qualifizierte Arbeit – beispielsweise in einem Callcenter – problematischer betrachtet werden als Phasen der Arbeitslosigkeit. Für die Studie wurden 550 Personalbüros aus verschiedenen Branchen in der Schweiz befragt.

Die Strategie, Arbeitslose in wechselnden befristeten Jobs oder ausserhalb des erlernten Fachgebiets zu beschäftigen, könnte ihre Chancen bei Bewerbungen entsprechend verschlechtern.

Beschäftigungsprogramm kann sich negativ auswirken

Doch nicht nur «Job-Hopping» kann einem den Weg zu einem Job versperren. Ebenfalls negativ wirkt sich gemäss der Studie Erwerbslosigkeit aus gesundheitlichen Gründen oder die Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm aus.

Die Forschenden liessen für die Studie zehn fiktive Lebensläufe durch Personalbüros in der Schweiz, Bulgarien, Griechenland und in Norwegen bewerten. Die drei anderen Länder zeigten dabei ähnliche Resultate, schreibt die Uni Basel.

Bedeutung von Arbeitslosigkeit für Arbeitsmarktchancen überschätzt

Die Bedeutung von Arbeitslosigkeit in der Diskussion zu Arbeitsmarktchancen werde überschätzt, sagte Studienleiter Imdorf in Bezug auf die Schweizer Resultate.

«Massnahmen, die auf eine möglichst rasche Arbeitsmarktintegration von beruflich qualifizierten Arbeitslosen zielen, könnten ihr Ziel längerfristig verfehlen.» Das «Job-Hopping» und die Beschäftigung in ausbildungsfremden Jobs könne für die Betroffenen zur beruflichen Sackgasse werden. (SDA/grv)