Schweizer Kinderärzten fehlt Nachwuchs

Kinderärzte haben ein Nachwuchsproblem: In den nächsten vier Jahren erreichen fast 20 Prozent der Schweizer Pädiater das Pen­sionsalter. Nachfolger sind kaum in Sicht.

Das liegt zunächst daran, dass die Schweiz nicht genügend Mediziner ausbildet. Um die medizinische Versorgung sicherzustellen, wären an Schweizer Universitäten nach Angaben des Bundesrats pro Jahr 1300 Masterabschlüsse in Humanmedizin notwendig, 2015 aber schlossen gerade mal 895 Studenten ihr Medizinstudium ab.

Fast überall verdient man mehr

Selbst von denen zieht es zu wenige in die Pädiatrie. Ein Grund: «Sie verdienen fast in jedem anderen medizinischen Feld mehr», sagt Dr. Heidi Zinggeler Fuhrer (50), Präsidentin des Berufsverbands Kinderärzte Schweiz.

Im Mittel bekommt ein Kinderarzt 187'000 Franken – muss aber im Gegensatz zum Spitalarzt seine Ausrüstung selber anschaffen. Zinggeler Fuhrer plädiert dafür, dass Kinderärzte ihren Beruf an den Universitäten stärker bewerben. Auch die Gemeinden seien gefragt, neue Praxismodelle zu erproben.

Bald Regionen ohne Kinderarzt

Klar ist: Wenn es weitergeht wie bisher, gibt es bald überall in der Schweiz grosse Regionen ohne Kinderarzt.



Insbesondere Praxen in Randregionen sind für junge Ärzte nicht mehr attraktiv. Junge Pädiater zieht es eher in urbane Regionen, wo sie in Gemeinschaftspraxen oder Kinderspitälern zu Bürozeiten arbeiten können oder in Teilzeit.