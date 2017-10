Thüringer Asylbewerber verteidigen sich mit Eisenstange: Rechtsradikale dringen in Flüchtlingsheim ein

Drei angetrunkene Männer sind am Sonntagabend in ein Flüchtlingsheim in Thüringen eingedrungen. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.

