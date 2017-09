Die deutsche Polizei sucht fieberhaft nach einem gefährlichen Erpresser, der in Supermärkten am Bodensee Babynahrung vergiftet hat. Sie hat am Mittag vor Medien Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den mutmasslichen Täter beim platzieren von vergifteten Produkten zeigen soll. Der Mann habe sich «in höchstem Masse verdächtig» verhalten.

Die Konstanzer Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Fahndung nach dem Erpresser – es wurde dafür extra ein Hinweistelefon eingerichtet. «Es handelt sich um einen skrupellosen Täter, der auch den Tod von Menschen in Kauf nimmt», sagt ein Sprecher es an der Medienkonferenz. Nachdem er weitere Vergiftungs-Aktionen angekündigt hat, habe man sich für eine öffentliche Fahndung entschieden.

Es handelt sich um einen Mann um die 50, der auf den Bildern eine Kappe und Brille trägt. Ausserdem habe der Mann mit schlanker Statur dunkle Sportschuhe mit einem auffälig weissen Sohlenrand getragen. Auch eine dunkle Sporttasche hatte er bei sich.

Die Behörden rufen die Bevölkerung im Bodensee-Gebiet zur Vorsicht auf. Man solle sich darauf achten, ob Produkte manipuliert sein könnten. Wer etwas Verdächtiges feststelle, solle dies sofort der Supermarkt-Leitung melden.

«Der Täter hat angekündigt, dass er nationale und internationale Niederlassungen treffen will», sagt Alexander Boger, Leitender Oberstaatsanwalt an der Medienkonferenz. Das Bundesland Baden-Württemberg befindet sich direkt an der Grenze zur Schweiz.

In einer Blitz-Aktion Regale geräumt

Der Täter beschrieb seine Tat er in einem Schreiben an die Polizei und an mehrere Lebensmittelkonzerne, von denen er 10 Millionen Euro verlangt. Wie «Bild» berichtet, habe die Polizei in einer Blitz-Aktion alle Baby-Nahrung aus den Regalen geräumt und den Inhalt untersuchen lassen. Dabei wurde offenbar in fünf Produkten Gift gefunden, das Kleinkinder schwer verletzen oder sogar töten könnte.

Der Unbekannte hat das Erpresserschreiben an Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma und Rewe geschickt – bereits am 16. September. Gemäss «Bild» hat der Mann die vergifteten Gläser am Samstag in die Märkte geschleust, so dass noch keine Kunden die Gift-Produkte kaufen konnten – aber um zu demonstrieren, dass er es todernst meint. Ebenfalls soll er das Gift in verschiedene Produkte von unterschiedlichen Herstellern gemischt haben.

Die Polizei im deutschen Baden-Württemberg spricht von einem «bundesweit bedeutsamen Fall». In einem Schreiben an die Polizei und die betroffenen Konzerne äusserte der Unbekannte seine Drohungen.

Die Kriminalpolizeidirektion in Konstanz ermittelt – man habe Fotos von einem noch unbekannten Mann, der in einem der genannten Märkte Ware platziert. Am Mittag wollen die Ermittler ausführlicher zum Fall informieren. (rey)